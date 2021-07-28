Пригожин: на успех Моргенштерна повлияла популярность онлайн-площадок

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звезд России за период с июня 2020 по май 2021 года. На первом месте оказался Хабиб Нурмагомедов с доходом в 12 миллионов долларов, а на втором месте Алишер Моргенштерн. Он заработал более семи долларов за названный период. Такой феномен артиста прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин, сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, на успех рэпера повлиял рост онлайн-площадок. Ведь в период пандемии они стали активно набирать популярность. Стриминг-платформы сейчас являются одним из главных инструментов доходности, в том числе для такого калибра артистов, как Моргенштерн.

Год назад артист занял 21-ю позицию в аналогичном рейтинге. Его заработок составил полтора миллиона долларов. На третьем месте списка самых успешных 2021 года расположилась Ольга Бузова. Доход телеведущей достиг более трех миллионов долларов.