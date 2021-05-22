Пригожин: на Евровидение надо было послать Моргенштерна

Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что на Евровидение нужно было отправить рэпера Моргенштерна, не Manizha. Об этом сообщила НСН.

Он считает, что исполнитель имел бы успех, так как он популярен у молодой аудитории. Ему следовало подготовить песню без мата.

«Если хотите похитовать, дать всем фору и поржать, отправляйте Моргенштерна! Выступление будет в стиле „а сейчас для куражу я вам попу покажу“. Я сам ненавижу все, что они делают, я не сторонник такого творчества, но с точки зрения музыки и битов, все в десятку», — заключил Пригожин.

Также он отметил, что у Manizha интересный номер, но песня не особо удачная. По его словам, Little Big, которых собирались послать на конкурс в прошлом году были гораздо лучше. Пригожин отметил, что артистка вряд ли понравится западной аудитории.

«Лет 40 назад старому поколению иностранцев всё русское и дагестанское нравилось: фольклор, лезгинка и прочее. Они понимали самоидентификацию нашей страны. Сегодня, когда все изменилось, все поют современную музыку — хип-хоп, рэп, а нужно искать какой-то особый мелодический ход», — заключил Пригожин.