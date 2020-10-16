16 октября 2020, 18:46
Пригожин: Лоза заслуживает звания Заслуженного артиста
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что музыкант Юрий Лоза заслужил звание Заслуженного артиста, а не только благодарность от президента России Владимира Путина. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По данным сайта «Утро.ру», Пригожин считает, что Лоза талантлив. Также он заявил, что ему следует вручить почетное звание, несмотря на то, что все у него знают только одну песню.
«А благодарность… наверное есть заслуги, за которые ему это дали. Он заслужил их, естественно», — заключил Пригожин.