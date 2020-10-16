Пригожин: Лоза заслуживает звания Заслуженного артиста

По данным сайта «Утро.ру», Пригожин считает, что Лоза талантлив. Также он заявил, что ему следует вручить почетное звание, несмотря на то, что все у него знают только одну песню.

«А благодарность… наверное есть заслуги, за которые ему это дали. Он заслужил их, естественно», — заключил Пригожин.