17 апреля 2020, 12:32
Пригожин: коронавирус помешал поездке Валерии в Шотландию
Эстрадная певица Валерия отмечает свой день рождения 17 апреля. Ее муж Иосиф Пригожин заметил, что коронавирус и режим самоизоляции немного испортили их праздничные планы. Об этом сообщило ИА Nation News.
Пригожин подчеркнул, что «фантазийных идей» у него нет.
«Потому что, скажем так, понятно, что обед по расписанию и праздники по расписанию, а обстоятельства просто не дают того самого праздника. Она в этом году мечтала поехать в Шотландию, и мы уже практически все путевки сделали. 17 апреля именно там хотели отпраздновать ее день. Один раз уже бывали там в период гастрольного тура. Жизнь внесла свои коррективы. Естественно, Валерия будет принимать звонки, поздравления», — пояснил супруг певицы.
По словам Пригожина, он приготовил для любимой «бутылочку вина Шато Марго, но она, правда, не пьет».