Пригожин: коронавирус помешал поездке Валерии в Шотландию

Пригожин подчеркнул, что «фантазийных идей» у него нет.

«Потому что, скажем так, понятно, что обед по расписанию и праздники по расписанию, а обстоятельства просто не дают того самого праздника. Она в этом году мечтала поехать в Шотландию, и мы уже практически все путевки сделали. 17 апреля именно там хотели отпраздновать ее день. Один раз уже бывали там в период гастрольного тура. Жизнь внесла свои коррективы. Естественно, Валерия будет принимать звонки, поздравления», — пояснил супруг певицы.

По словам Пригожина, он приготовил для любимой «бутылочку вина Шато Марго, но она, правда, не пьет».