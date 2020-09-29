Пригожин: известные люди не должны хвастаться зарплатой

Он считает, что в нынешней экономической обстановке это неуместно. По его словам, такое поведение может вести «к дестабилизации психики масс».

«Поэтому говорить про то, сколько кто зарабатывает, это, на самом деле, совсем неправильно. Особенно в нашей стране», — пояснил Пригожин.