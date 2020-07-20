Пригожин и Михальчик ответили на слухи об угрозах продюсера

Продюсер Иосиф Пригожин не угрожал певице Юлии Михальчик. Знаменитости рассказали «360», что в их отношениях все прекрасно.

В Сети появились якобы записи разговора Михальчик, где она рассказывает, как продюсер угрожал ей, и называет Пригожина «трусом» и «кидалой». Об этом сообщал Telegram-канал «Светские хроники». В разговоре с «360» продюсер опроверг эту информацию и пояснил, что неизвестный человек рассылает записи разговоров Михальчик.

«Был у нее молодой человек, с которым она жила. Этот молодой человек стал ее записывать и потом все начал рассылать. Это то, что она мне рассказала», — пояснил Пригожин.

«С Юлей созвонился и переслал ей эти сообщения, где она там, условно, нелестно отзывается о коллегах. И мы эту тему закрыли и не стали ее продолжать», — поделился продюсер. Михальчик рассказала, что в отношениях с Пригожиным у нее проблем нет.

«Нет такого вообще. Все прекрасно», — ответила певица на вопрос об угрозах от продюсера.

Пригожин часто высказывается на тему шоу-бизнеса и комментирует работу своих коллег. Ранее он рассказал, как трудятся звезды и с какими трудностями сталкиваются.