Пригожин дал объяснение популярности песни «Третье сентября»

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, в чем особенность песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» и почему она стала народным мемом. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Шутки про «Третье сентября» с цитатами из песни традиционно «всплывают» в интернете за несколько дней до этой даты. Иосиф Пригожин отметил, что благодаря песне этот день превратился в маленький праздник.

«Песня талантливая, люди, написавшие ее, тоже талантливые, прошли годы, и эта песня стала восприниматься как праздник. Это, конечно, не Новый год и не 8 Марта, но мы невольно ждем ее. Когда приближается третье сентября, мы сразу ее вспоминаем. Эта песня — праздник осени, бархатного сезона», — сказал продюсер.

Песня действительно написана «мощными» авторами: музыку к ней написал Игорь Крутой, а стихи — Игорь Николаев. Впервые песня прозвучала в исполнении Шуфутинского в 1993 году.

«Эта песня была написана очень давно, она, как хорошее вино, которое оказалось вкусным, симпатичным, мягким и нежным. Сейчас песни пишут, а раньше они рождались. Люди садились, общались друг с другом, происходил творческий тандем. И в этом тандеме в 90-е годы была написана эта песня», — сказал Пригожин.