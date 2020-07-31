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    31 июля 2020, 00:02

    Защитник потерпевшей стороны спрогнозировал приговор Ефремова

    Арина Гудилова

    Защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский, дал свой прогноз относительно по приговору, который ожидает Михаила Ефремова. Своим мнением он поделились в эфире телеканала «Россия 1».
    Защитник потерпевшей стороны спрогнозировал приговор Ефремова

    На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу

    Александр Добровинский

    Адвокат подчеркнул, что все указывает на то, что за рулем машины в момент аварии находился актер.

    В начале июня на Смоленской площади произошло смертельное ДТП с участием Ефремова. Актер выехал на встречную полосу и врезался в рабочий автомобиль Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в реанимации.

    Ранее суд оставил актера под домашним арестом до конца января 2021 года. Адвокат артиста просил выпускать раз в день по два часа, однако судья осталась непреклонна.

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