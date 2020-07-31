Защитник потерпевшей стороны спрогнозировал приговор Ефремова

На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу Александр Добровинский

Адвокат подчеркнул, что все указывает на то, что за рулем машины в момент аварии находился актер.

В начале июня на Смоленской площади произошло смертельное ДТП с участием Ефремова. Актер выехал на встречную полосу и врезался в рабочий автомобиль Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в реанимации.

Ранее суд оставил актера под домашним арестом до конца января 2021 года. Адвокат артиста просил выпускать раз в день по два часа, однако судья осталась непреклонна.