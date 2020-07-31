31 июля 2020, 00:02
Защитник потерпевшей стороны спрогнозировал приговор Ефремова
Защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский, дал свой прогноз относительно по приговору, который ожидает Михаила Ефремова. Своим мнением он поделились в эфире телеканала «Россия 1».
На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижуАлександр Добровинский
Адвокат подчеркнул, что все указывает на то, что за рулем машины в момент аварии находился актер.
В начале июня на Смоленской площади произошло смертельное ДТП с участием Ефремова. Актер выехал на встречную полосу и врезался в рабочий автомобиль Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в реанимации.
Ранее суд оставил актера под домашним арестом до конца января 2021 года. Адвокат артиста просил выпускать раз в день по два часа, однако судья осталась непреклонна.