Защита Михаила Ефремова обжаловала приговор. Ранее суд признал актера виновным с смертельном ДТП и назначил ему восемь лет колонии общего режима.

Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Я подал краткую жалобу на приговор Эльман Пашаев

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, актера лишили водительских прав на три года, а также обязали выплатить компенсацию старшему сыну Сергея Захарова. Ефремов должен отдать ему 800 тысяч рублей.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель машины — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — получил серьезные травмы. В результате он скончался в больнице через несколько часов.

Экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотических веществ.

Адвокат Мария Золотковская в беседе с «360» отметила, что для актера выбрали слишком суровое наказание. В пример она привела другие подобные случаи — виновникам таких аварий давали три-четыре года поселения. Собеседница предположила, что актер получил бы меньший срок, если бы не «балаган», который устроили представители сторон. Золотковская напомнила, что адвокаты не должны забывать о профессиональной этике и «не уподобляться актерской игре между собой».