  • Приезд Киркорова заставил поволноваться фанатов в Коми

    17 октября 2019, 14:53

    Ирина Нагайникова

    Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала о гастролях певца. Киркоров посетил республику Коми в рамках всероссийского турне, но поездка оказалась полной неожиданностей для звезды, сообщило ИА Nation News.

    Сначала на вокзале в Сыктывкаре певца встретил пустой перрон. Отсутствие встречающих поклонников обескуражило Киркорова. После недолгой прогулки по вокзалу он уехал в отель.

    Позже на подъезде к Печорам грузовик с декорациями и реквизитом звезды застрял в грязи и оттянул начало выступления певца на целых три часа. Однако фанаты дождались.

    После извинений Киркорова перед публикой администрация региона преподнесла ему необычный подарок — огромную рыбу, перевязанную красной лентой.

    Пресс-секретарь певца заверила, что «в Сыктывкаре все очень волновались на протяжении недели, приедет ли артист. Возможно, именно этим и объясняется такой ажиотаж вокруг города. Что касается поклонников, то не факт, что они были прямо у поезда, но артиста встретили. Однако меня там не было».