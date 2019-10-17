Приезд Киркорова заставил поволноваться фанатов в Коми

Сначала на вокзале в Сыктывкаре певца встретил пустой перрон. Отсутствие встречающих поклонников обескуражило Киркорова. После недолгой прогулки по вокзалу он уехал в отель.

Позже на подъезде к Печорам грузовик с декорациями и реквизитом звезды застрял в грязи и оттянул начало выступления певца на целых три часа. Однако фанаты дождались.

После извинений Киркорова перед публикой администрация региона преподнесла ему необычный подарок — огромную рыбу, перевязанную красной лентой.

Пресс-секретарь певца заверила, что «в Сыктывкаре все очень волновались на протяжении недели, приедет ли артист. Возможно, именно этим и объясняется такой ажиотаж вокруг города. Что касается поклонников, то не факт, что они были прямо у поезда, но артиста встретили. Однако меня там не было».