Приемный сын Белохвостиковой выпал со второго этажа

Кирилл пришел к своему другу, но в квартире заклинило дверь. Мальчик опаздывал в школу, поэтому отец его товарища посоветовал ему спуститься по козырьку второго этажа.

«И он спустился. Головой вниз», — рассказала Белохвостикова.

Ученика отвезли в больницу, где врачи провели шестичасовую операцию.

Актриса прокомментировала вопрос, почему взрослый посоветовал ребенку спуститься таким опасным образом. Мужчина не только разрешил школьнику выйти через окно, но потом еще и обратился в полицию. Он не хотел, чтобы его потом оговорили.

Позже Белохвостикова попала в больницу.

«Я перенесла это плохо, заболела сильно. И Наташа (дочь — прим.) с мужем сидели у операционной, а я лежала пластом», — рассказала она.

Тем не менее она ездила к сыну в больницу, который полтора месяца ел через трубочку из-за переломов. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, отметил сайт «Дни.ру».

В 1974 году Белохвостикова вышла замуж за режиссера Владимира Наумова. У них родилась дочь Наталья. В 2007 году артистка усыновила трехлетнего Кирилла. Долгое время она скрывала эту новость, потому что боялась травмировать ребенка из-за повышенного внимания.