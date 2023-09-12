Знаменитости 12 сентября 2023, 03:12 Приемный отец рассказал, почему Даню Милохина не возьмут в армию Приемный отец Милохина: Даню не смогут призвать в армию из-за плохого зрения РИА «Новости»

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Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что тиктокера не смогут призвать на срочную службу в армию в России. Об этом написала газета Kp.ru.

«Мы когда комиссию проходили — у него зрение было минус шесть с половиной. Даня с детского дома в очках, а потом стал линзы надевать, операцию он не делал», — рассказал Тюленев.

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При близорукости от минус шести призывникам присваивается категория В — ограниченно годен к военной службе.

Ранее журнал Starhit сообщил, что Даня Милохин, прожив заграницей меньше года, вернулся в Россию. Блогер выложил в соцсети фото из салона самолета, а потом из ресторана на Красной площади.

В ответ на эту информацию глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала обращение в адрес руководства Минобороны о том, что Милохина необходимо призвать в армию время осеннего призыва. По мнению общественницы, военная служба может «перевоспитать блогера в патриотическом ключе».

Telegram-канал Mash сообщил, что Дане Милохину не удастся избежать осеннего призыва в армию. По информации канала, блогером заинтересовались в Краснодарском крае, где он состоит на учете с 2018 года. При этом оснований для отклонения от службы в армии у Милохина не было.