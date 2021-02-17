Приемная дочь Вуди Аллена рассказала о домогательствах с его стороны

Приемная дочь режиссера Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу Дилан рассказала, что в детстве к ней приставал режиссер. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Женщина рассказала, что приемный родитель начал приставать к ней, когда ей было семь лет. В первый раз он отвел ей на чердак и трогал в интимных местах.

В документальном фильме «Аллен против Фэрроу» оказалась архивная видеозапись, на которой девочка жалуется на это матери.

«Я не хотела, чтобы он делал это, мама. Мне не понравилось», — говорила она Мие.