Эксклюзив 20 января 2023, 11:18 «Приехал в Москву и думал, что все дастся легко». Мать — о внезапной гибели актера Арсена Суховского Мать актера Суховского: погиб от удара током в трансформаторной будке на работе в Одинцове Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Актер Арсен Суховский погиб от удара током на строительном объекте в Одинцовском городском округе. Его приемная мать и продюсер Юлианна Медведева рассказала «360», что начальник приехал на поиски 18-летнего парня только через два дня. Следком завел уголовное дело.

Арсен Суховский уехал поступать в Московскую театральную школу Олега Табакова, так как хотел продолжать сниматься. На счету актера две картины — мини-сериал «Ладога» и фильм «Недетский дом». Однако парня не приняли. Юлианна Медведева сказала, что сын рассчитывал на другую встречу, но столкнулся с суровой реальностью — если во время съемок мальчикам-актерам снимали дорогую квартиру и нанимали водителя, то теперь его уже никто не ждал.

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«Это было совсем другое время. Он приехал в Москву и думал, что все дастся легко, что все ждут его на съемочной площадке с распростертыми руками. Но когда он туда приехал, сказал: мама, я так разочаровался», — рассказала она.

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Тогда парень устроился на работу и продолжил ходить на пробы. В последний раз он написал матери 12 января, в 11:25. Она спросила, выдали ли зарплату или выслать деньги на билеты домой, но актер ответил, что нет — он хотел вернуться на свои и не с пустыми руками.

«Как рассказал мне его напарник, он пошел к начальнику требовать зарплату, а тот отправил его в трансформаторную будку делать фотографии счетчиков. Он, как ни в чем не бывало, не чувствуя подвоха, пошел, а когда входил, его ударило током», — сказала она.

Погибшего нашли только через два дня, когда начальник не смог до него дозвониться и приехал на базу. Там он увидел замерзшего парня, вызвал полицию и скорую помощь. Матери сообщили об этом 17 января, и на седьмой день, после оформления нужных следствию документов, его похоронили. Следственный отдел по городу Одинцово завел уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, рассказала помощник руководителя главка СКР по Московской области Анна Тертичная. Строительный объект, на котором нашли Арсена Суховского, находится в микрорайоне Супунево в Звенигороде. Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«Там даже не строительный объект, просто пустырь, вагончики со спецодеждой, шлагбаум, и все. Наша работа заключалась в том, чтобы никого не пропускать на огороженную территорию», — рассказал напарник погибшего актера.

Они работали с 2 декабря. Зарплату, по словам мужчины, задержали — сначала пообещали выплатить сразу после Нового года, потом 9 января, а в итоге выдали в 20-х числах из-за проблем с заказчиками. Напарник сказал, что актер хотел сначала съездить к брату на Сахалин, а потом передумал и решил навестить маму в Краснодаре. Все упиралось в проблему с деньгами — их не хватало на билет. Начальник отказался от комментариев.