Знаменитости 05 сентября 2023, 21:21 «Приехал просто выпить». Панин впервые прокомментировал свое задержание в Эстонии Baza: актер Алексей Панин попал в эстонский вытрезвитель из публичного дома unsplash.com

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Российский актер Алексей Панин* впервые прокомментировал свое задержание в Эстонии. Он рассказал Telegram-каналу Baza, что попал в вытрезвитель из публичного дома.

Артист подтвердил, что его задержали в Таллине. По его словам, он приехал в увеселительное заведение за выпивкой. Актер разругался с сотрудниками публичного дома и «послал всех на три веселых буквы», после чего его забрали в вытрезвитель.

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«Я туда приехал не за сексом, я приехал просто выпить. А сотрудники этого заведения мало того, что меня, мягко скажем, выставили на деньги, они еще умудрились на меня нажаловаться, наговорить с три короба того, что я не делал», — заявил Панин*.

Ранее в СМИ появилась информация, что актера задержали, так как он ломился в чужой дом и устроил пьяный дебош.

Ночью Панин* пытался проникнуть в жилье эстонцев, перепутав его со своим отелем. Он также бил посуду на улице, тем самым разбудив местных жителей. Видео задержания Панина показал RT.

* Алексея Панина признали иностранным агентом на территории России.