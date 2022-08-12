«Придумал мою главную песню». Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов ужаснулся новости о смерти поэта Витке

Смерть поэта Германа Витке, придумавшего название группы «Иванушки International» и написавшего множество песен, шокировала солиста коллектива Андрея Григорьева-Апполонова. В интервью «360» он заявил, что Витке был замечательным поэтом.

«Я в шоке. Герман Витке — замечательный поэт, он и Агутину „Босоногого мальчика“ придумал, и песню мою главную», — поделился артист. По его словам, они с Витке не виделись примерно 25 лет. Последняя встреча с поэтом состоялась на концерте группы, когда она обрела свое название. Певец отметил, что «как лодку назовешь», так она и поплывет. На взгляд артиста, Витке обеспечил хороший старт «Иванушкам».

«У меня нет комментариев. Мне просто очень жаль. Я помню его замечательным человеком, талантливым, творческим, замечательным поэтом. Мы потеряли прекрасного поэта», — добавил Григорьев-Апполонов.

О смерти Германа Витке сообщила его бывшая супруга певица Ирина Дюкова. Она заявила, что сердце поэта перестало биться утром 12 августа, в 07:05 по московскому времени.