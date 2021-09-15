Причину ухода Мордвиновой из «Ленкома» раскрыли спустя 20 лет

Актриса Амалия Мордвинова покинула театр «Ленком», которым тогда руководил Марк Захаров, в 1998 году. Нынешний директор театра Марк Варшавер раскрыл причину ухода артистки в разговоре с teleprogramma.pro.

Вокруг ухода Мордвиновой из театра было много слухов, но подлинную причину никто не знал. По словам Варшавера, Захаров предложил Мордвиновой покинуть театр из-за ее «неподобающего поведения».

«Ее освободил от работы Марк Захаров. Это связано с ее поведением», — сказал Варшавер.

Мордвинова входила в состав труппы «Ленкома» с 1995 по 1998 год. На данный момент актриса уже 12 лет живет в США с семьей, написало Утро.ру.