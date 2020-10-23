Эксперты не смогли установить причину смерти Энди Картрайта, несмотря на длительное изучение останков. Они не смогли найти никаких зацепок, потому что тело рэпера после смерти постирали в стиральной машинке.

Об этом сообщил Telegram-канал LIFESHOT.

После расчленения тело репера постирали в стиральной машинке. Из-за этого тщательный анализ его останков не дал никаких зацепок. Эксперты до сих пор не смогли выяснить точную причину смерти рэпера.

Однако шанс узнать это все еще есть. Несмотря на все сложности, специалисты продолжают исследования — они передали биоматериалы экспертам, которые проводят более серьезные анализы для раскрытия сложных преступлений.

В убийстве и расчленении рэпера подозревают его супругу Марию Кохал, напомнила «Газета.ru». Тело Картрайта нашли в его квартире 29 июля. Супруга рассказала, что он скончался от передозировки наркотиков. Она пояснила, что расчленила тело рэпера, чтобы спасти его от бесславной смерти. Некоторое время Кохал даже вела его социальные сети, отвечая поклонникам от имени мужа.

Экспертиза не обнаружила следов наркотиков в крови рэпера. Позднее выяснилось. что Картрайт хотел развестись со своей женой и уйти от нее к любовнице. Следствие предполагает, что это могло стать мотивом преступления.