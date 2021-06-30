Агент «полицейского с Рублевки» уточнила причину смерти актера

Актер Ростислав Гулбис, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», умер в результате отека легких, спровоцированного панкреатитом. Об этом 5-tv.ru рассказала его агент Екатерина Гольцман.

Гулбис скоропостижно скончался в Костроме, куда приехал на съемки. Ему было 32 года.

«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких», — сообщила Гольцман.

Ранее она рассказала, что у актера был панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Периодически болезнь проявлялась в виде несильных приступов.

«Он не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств», — говорила агент.

Панкреатит смертельно опасен, важную роль для спасения играет время попадания в больницу, отмечают врачи.

Актер Сергей Штатнов, снимавшийся с Гулбисом в сериале «Полицейский с Рублевки», в беседе с «360» предположил, что Ростислава могли бы спасти, если бы он находился в Москве.

Прощание с Ростиславом Гулбисом проведут в Москве 3 июля. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище.