Причиной смерти Михаила Зеленского могла стать остановка сердца

Причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского, по предварительным данным, стала остановка сердца. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.

«Окончательного медицинского заключения пока нет. По предварительным данным — остановка сердца», — сказала она.

О смерти журналиста и телеведущего Михаила Зеленского стало известно в ночь на 12 января. Печальную новость сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Зеленский умер во время отдыха в Доминикане. Изначально сообщалось, что у телеведущего случился инсульт. Ему внезапно стало плохо, мужчину доставили в больницу, но местные медики не смогли спасти ему жизнь. Михаилу Зеленскому было 46 лет.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве. Работал на телеканале «Россия 1», вел программу «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последние годы жизни журналист курировал несколько передач на канале «Культура». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».