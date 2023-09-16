Знаменитости 16 сентября 2023, 10:44 Причиной смерти актера «Бригады» Гришечкина стала болезнь сердца Kp.ru: болезнь сердца стала причиной смерти актера Гришечкина РИА «Новости»

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Причиной смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина оказалась болезнь сердца. Об этом сайту kp.ru заявила основатель движения «Артисты воинам России», в котором состоял актер, Диана Бичарова.

Она пояснила, что встречалась с артистом недавно. В ближайшее время у него должны были состояться гастроли в Санкт-Петербурге.

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«Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия», — указала основатель движения актеров.

По словам Бичаровой, в пятницу, 15 сентября, ей позвонил племянник артиста и сообщил, что Гришечкин скончался.

«Не выдержало сердце», — констатировала Бичарова.

Mash указал, что предварительной причиной смерти актера назвали остановку сердечной деятельности из-за острых нарушений. По данным Telegram-канала, последние восемь суток он находился в реанимации. За два дня до этого артист был в частном реабилитационном центре в Одинцове.

Коллега Гришечкина Антон Белов выразил соболезнования после смерти актера и заявил, что тот внес «великий вклад» в развитие и деятельность «Театра-студии на Юго-Западе».