Причиной обмороков Ротару мог стать специальный грим
СМИ писали, что певице Софии Ротару не раз становилось плохо во время выступлений. Самочувствие артистки связывали с гипертоническим кризом. Сейчас появилась информация о том, что причиной обмороков Ротару стал грим. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на украинские источники.
Инсайдеры предположили, что София Ротару наносит на лицо грим из силикона и латекса, который создает эффект не дышащей маски. Благодаря этому певица выглядит более молодо.
Однако именно из-за плотного слоя грима артистке не хватало воздуха, и она теряла сознание.