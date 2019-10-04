Причиной обмороков Ротару мог стать специальный грим

Инсайдеры предположили, что София Ротару наносит на лицо грим из силикона и латекса, который создает эффект не дышащей маски. Благодаря этому певица выглядит более молодо.

Однако именно из-за плотного слоя грима артистке не хватало воздуха, и она теряла сознание.