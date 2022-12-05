Эксклюзив 05 декабря 2022, 12:13 Причиной драки Григория Лепса с поклонником в баре Санкт-Петербурга стали нарды Видео «360»: певец Лепс подрался с поклонником в питерском баре

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Певец Григорий Лепс устроил драку в одном из баров Петербурга. Причиной ссоры стала игра в нарды. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах из питерского бара Finnegan’s на Московском проспекте видно, что на столе разложена доска для игры в нарды, расставлены шашки. Похоже, что идет игра. Григорий Лепс выпивает и обнимается. Затем беседа мужчин переросла в конфликт.

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Третьего декабря известный российский певец Григорий Лепс не смог доиграть концерт в Петербурге вместе со своими музыкантами. Артист во время исполнения хита «Самый лучший день» швырнул микрофон и ушел со сцены.

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Позже артист отправился в один из баров Петербурга, где устроил драку. Пострадавший в потасовке обратился в полицию. 39-летний Дмитрий заявил, что певец и его секьюрити сломали ему нос. Мужчина потребовал привлечь к ответственности участников драки.