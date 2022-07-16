Причина смерти Иваны Трамп оказалась неожиданной

Бывшая супруга экс-президента Дональда Трампа Ивана скончалась из-за травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на главного судмедэксперта Нью-Йорка.

Ивана получила травмы после падения с лестницы. О ее смерти Трамп рассказал в четверг, 14 июля. По его словам, Ивана умерла в своем доме, в Нью-Йорке. Позднее СМИ сообщили, что ее обнаружили на первом этаже.

Местные правоохранители сразу приступили к расследованию всех обстоятельств. Следователи быстро пришли к выводу, что Ивана просто упала.

Эту версию подтвердил главный судмедэксперт Нью-Йорка. Он сказал, что Ивана получила серьезные травмы после падения с лестницы. Это и стало причиной смерти.

Иване было 74 года. Она была уроженкой Чехословакии. «360» рассказал о том, какой женщиной была Ивана Трамп, урожденная Ивана Мари Зельничкова.