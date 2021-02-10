Стала известна причина крушения вертолета баскетболиста Коби Брайанта. Вместе с ним в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь.

Причиной стала пространственная дезориентация пилота. Расследование проводил национальный совет по безопасности на транспорте США. Об этом сообщил RT.

Пилот Ара Зобаян потерял ориентацию. Незадолго до столкновения со склоном холма он сообщил диспетчерам, что набирает высоту, однако в этот момент шел на снижение. По какой причине Зобаян оказался дезориентирован установят позже. Известно, что в день полета над местностью навис плотный туман.

Баскетболист Брайант погиб 26 января 2020 года во время крушения личного вертолета. Он вместе со своей дочерью летел на юниорский чемпионат по баскетболу. В салоне находилось семь человек, включая пилота. Спортсмен летел на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире.

Коби Брайант выступал за баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он был дважды олимпийским чемпионом.