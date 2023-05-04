Знаменитости 04 мая 2023, 16:18 Президент ЦСКА Ватутин высказался о состоянии баскетболиста Шведа после избиения Президент ЦСКА Ватутин заявил, что баскетболист Швед настроен на выздоровление

Читать 360tv в

Баскетболист Алексей Швед, который сейчас находится в больнице после избиения, начал идти на поправку. Такой информацией поделился президент клуба ЦСКА Андрей Ватутин. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Ватутин пояснил, что спортсмен позитивно настроен. Сейчас ему прописан постельный режим, покой и отсутствие резких движений. Швед старается соблюдать все рекомендации.

Реклама

«Более-менее идет на поправку, пока остается в больнице под наблюдением врачей, поправляется… Алексей на позитиве», — отметил Ватутин.