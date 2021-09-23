Президент России поздравил писателя Эдварда Радзинского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил писателя, драматурга и историка Эдварда Радзинского с юбилеем. Литератору исполнилось 85 лет. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт Кремля.

Президент отметил, что Радзинский завоевал любовь читателей благодаря своим просветительским проектам. «Человек многогранного дарования и большой созидательной энергии, вы по праву входите в число признанных драматургов, мастеров современного театрального искусства», — заявил Путин. Радзинский получил известность благодаря работе над книгами об истории России. Его романы посвящены в том числе Николаю II и Иосифу Сталину. Работы писателя перевели на многие языки.