23 сентября 2021, 17:42
Президент России поздравил писателя Эдварда Радзинского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил писателя, драматурга и историка Эдварда Радзинского с юбилеем. Литератору исполнилось 85 лет. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт Кремля.
Президент отметил, что Радзинский завоевал любовь читателей благодаря своим просветительским проектам.
«Человек многогранного дарования и большой созидательной энергии, вы по праву входите в число признанных драматургов, мастеров современного театрального искусства», — заявил Путин.
Радзинский получил известность благодаря работе над книгами об истории России. Его романы посвящены в том числе Николаю II и Иосифу Сталину. Работы писателя перевели на многие языки.