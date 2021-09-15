Президент «Наполи» заявил, что вложит 10 миллиардов евро в новый футбольный турнир

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о намерении вложить 10 миллиардов евро в новый футбольный турнир. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на Daily Mail.

Лаурентис пояснил, что европейский футбол нуждается в реформе — Лига чемпионов и Лига Европы больше не приносят клубам достаточный доход.

«Нам нужно сократить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Кроме того, необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях», — сказал он.