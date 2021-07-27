«Она не претендует ни на чьи песни». Адвокат Алисы Вокс разъяснил суть ее претензий к Шнурову

Юрист Роман Лалаян, адвокат экс-солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс», в разговоре с «360», объяснил, что певица не пытается отсудить ничьи песни. Ранее СМИ сообщили, что исполнительница претендует на авторские отчисления за хиты, записанные с ее участием. Якобы она потребовала у фронтмена коллектива Сергея Шнурова 19 миллионов рублей.

Роман Лалаян сообщил, что Алиса до конца 2016 года работала в группе «Ленинград». За время работы в коллективе она не получила никаких денег за исполнение 39 треков. «Начиная с „Лабутенов“ и заканчивая „Сумками“».

«С Алисой мы начали сотрудничество полгода назад. Я спросил ее, получала ли она какие-нибудь денежные средства, и она ответил: „Нет“. Мы направили запрос господину Шнурову и его представителю. Получили отчет, что якобы за две недели до ухода из группы было подписано соглашение-договор об отчуждении прав на все 39 треков на сумму в одну тысячу рублей. Алиса утверждает, что ничего подобного не подписывала», — сообщил адвокат.

Он уточнил, что его подзащитная несколько лет получала деньги за корпоративы и концерты, но не за стриминговые платформы. Причем, отчисления полагались не только вокалистке, но и всем участникам группы. И речь идет отнюдь не о тысяче рублей.

«Я попросил показать оригинал договора, чтобы сличить подпись. Нам отказали, прислали кривую и косую копию. Дальнейших комментариев не было, и мы направили в суд исковое заявление на взыскание 19,5 миллионов рублей исполнительского вознаграждения в пользу Алисы. Она не оспаривает никаких прав авторства, не запрещает им исполнять эти песни. Она хочет получить право на исполнение этих треков и денежные средства за то, что уже исполнила», — подчеркнул Лалаян.

Он добавил, что в ходе судебного заседания должны быть представлены отчеты Шнурова, и будет оформлена окончательная сумма. Она, возможно, возрастет. Пока, по данным адвоката, Алиса должна была получить 19,5 миллионов рублей.

«К сожалению, у нас в стране есть срок исковой давности. Три года. Мы имеем право только с 2018 года взыскивать вознаграждение. Раньше уже не имеем права. В этом вся суть иска», — посетовал правозащитник.

Ранее сообщалось, что Алиса Вокс потребовала у Сергея Шнурова авторские отчисления от исполненных ею песен. Эксперты заявили, что, будучи исполнительницей, она не имеет права на них претендовать.