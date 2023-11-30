Эксклюзив 30 ноября 2023, 10:43 «Претензий к нему нет». Адвокат треш-блогера Хилми Форкса опроверг его задержание Адвокат Ерохин опроверг задержание блогера Хилми Форкса по делу о порнографии

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Треш-блогер Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник) находится дома под подпиской о невыезде. Расследование по уголовному делу о распространении порнографии подошло к концу. Адвокат стримера Константин Ерохин опроверг «360» новость о его аресте.

«Это непроверенная информация. Хилми сейчас находится дома, каких-то претензий к нему нет. Он находится на подписке. Никто ее [меру пресечения] ему не меняет», — сказал защитник.

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Константин Ерохин звонил следователю, и тот уточнил — кто-то неправильно понял информацию от МВД. Уголовное дело за распространение порнографии действительно возбуждали, но блогера не задерживали.

«Расследование завершено по порнографии. Оно отправлено в прокуратуру на утверждение и скоро будет направлено в суд. Хилми под подпиской, так что все хорошо», — объяснил адвокат.

О задержании блогера сообщил источник RT. Хилми Форкса летом 2023 года наказали за мелкое хулиганство. Адвокат заявлял, что блогер активно сотрудничал со следствием.