«Прет как танк»: Дзюба о Бузовой

Когда футболиста спросили, с чем у него ассоциируется артистка, он сначала пару секунд пытался понять, о ком идет речь. А после сообщил, что она «танк», но относится он к ней нейтрально.

«Прет, как танк, везде. Все так про нее говорят, но я вообще спокойно отношусь к Оле Бузовой — нет ни негатива, ни какого-то восхищения. Человек делает то, что делает. Вот в таком мире мы живем», — заявил нападающий «Зенита».