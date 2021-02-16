Исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов» стал отцом

У звезды «Игры престолов» Кита Харингтона и его супруги Роуз Лесли родился первенец. Пару с младенцем уже запечатлели на прогулке в Лондоне.

Снимки, на которых актеры гуляют по улицам британской столицы, появились в Twitter. Улыбающийся Харингтон держал Лесли за руку, а она прижимала к себе ребенка в переноске.

У звездной четы родился сын, сообщил порталу E! News представитель Харингтона. «Они очень-очень счастливы», — сказал собеседник издания. Как актеры назвали мальчика, не уточняется.

Отношения между Китом и Роуз начались на съемках второго сезона «Игры престолов». Они поженились в 2017 году, спустя шесть лет после начала романа. И после свадьбы мало времени проводили вместе из-за плотных рабочих графиков. У их персонажей — Джона Сноу и одичалой Игритт — была трагическая история любви.

В октябре 2020 года Лесли появилась на обложке журнала Make Magazine с округлившимся животом, официально подтвердив беременность. Ребенка она вместе с супругом ждали с нетерпением.