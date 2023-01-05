Важное 05 января 2023, 19:08 Пресс-служба Михалкова прояснила диагноз режиссера Пресс-служба Михалкова: режиссер попал в больницу с гриппом РИА «Новости»

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Режиссер Никита Михалков находится в больнице, у него выявили грипп. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу артиста.

Ранее Telegram-канала Baza распространил информацию о том, что Михалкова госпитализировали из-за коронавируса и он якобы находится в тяжелом состоянии.

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Источник канала утверждал, что у него диагностировали ковидную пневмонию. Сначала режиссер якобы находился в ГКБ № 67, но затем Михалкова доставили в другую больницу.

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Супруга режиссера в комментарии сайту kp.ru прояснила ситуацию. По словам Татьяны Михалковой, данные о состоянии ее мужа преждевременны, а точный диагноз пока неизвестен.

Никите Михалкову 77 лет. В 1995 году его удостоили премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Режиссер начал сниматься в кино, когда ему было 14 лет. А в 28 лет снял свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих».