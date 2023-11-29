29 ноября 2023, 14:34
Пресняков рассказал, что расставался с Подольской из-за злоупотребления спиртным
Певец Владимир Пресняков-младший во время интервью с Лаурой Джугелией признался, что расходился с певицей Натальей Подольской в начале отношений. Причиной послужило его злоупотребление спиртными напитками, написало ИА НСН.
При этом подруги Натальи также были не в восторге от этих отношений и отговаривали ее проводить время с Пресняковым.
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Артист добавил, что ему удалось полностью побороть свою зависимость от алкоголя.
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