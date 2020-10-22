Пресняков и Подольская показали фото с новорожденным сыном

В семье музыкантов Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился второй ребенок. Мальчика назвали Иваном.

Фото родителей с новорожденным появилось в Instagram Подольской.

«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы», — написала 38-летняя исполнительница. По планам роды должны были пройти в ноябре.

«Ваня, здравствуй!» — подписал 52-летний Пресняков эту же фотографию в своем Instagram.

Поклонскую и Преснякова уже поздравили в комментариях актриса Юлия Высоцкая, тренер-фигурист Илья Авербух, певец Игорь Николаев, актер Максим Виторган, юморист Михаил Галустян, певица Алсу, композитор Игорь Крутой и многие другие.

«Какое счастье! От всей души поздравляю!» — написала Алсу.

«Ваня! Ааааа! Ура!» — написала Елена Ваенга.

«Поздравляю! Здоровья маме Наташе и сыночку Ванечке!» — пожелал Александр Ревва.

Наталья Подольская родом из Белоруссии. Певица участвовала в российском проекте «Фабрика звезд — 5», а в 2005 году представляла Россию на «Евровидении», где заняла 15-е место. В браке с Пресняковым в 2015 году у нее родился первенец Артемий. У Преснякова есть также сын от первого брака с Кристиной Орбакайте — 29-летний музыкант Никита Пресняков.