Знаменитости 21 июня 2023, 15:21 Преподаватель Цоя по астрономии Кононова заявила, что наброски песни «Звезда по имени Солнце» музыкант сделал в колледже

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Советский рок-музыкант, основатель и лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой написал наброски своего хита «Звезда по имени Солнце» еще в колледже. Об этом сообщила его преподавательница по астрономии Галина Кононова сайту spb.kp.ru.

По ее словам, вдохновение пришло к Цою в тот момент, когда он готовил резной наличник в качестве дипломной работы в профтехучилище.

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Кононова отметила, что на нем было изображено Солнце, окруженное несколькими львами.