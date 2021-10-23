Премию имени убитого на съемках «Ржавчины» оператора учредили в США

Американский институт киноискусства принял решение учредить памятную премию имени оператора Галины Хатчинс, которая трагически погибла в ходе несчастного случая на съемках фильма «Ржавчина» в США. Ее случайно застрелил известный актер Алек Болдуин: осколки также серьезно ранили режиссера.

«Никакие слова не смогут описать потерю такого ценного для сообщества института человека <…>. Мы в AFI обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить среди тех, кто хочет реализовать свои мечты в хорошо рассказанных историях. Памятная стипендия была учреждена в честь Галины», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте института.

Все случилось в минувший четверг в штате Нью-Мексико на съемках вестерна «Ржавчина». Во время репетиции вся съемочная группа, в том числе актер Алек Болдуин, была уверена: пистолет заряжен холостыми патронами. По какой причине это оказалось не так, теперь выясняют правоохранители. Галину Хатчинс после ранения вертолетом доставили в больницу, но спасти не смогли. Ее родители требуют найти и наказать виновных. Съемки фильма пришлось приостановить.

Сам актер очень тяжело пережил случившееся. В Сети появлялись кадры, на которых Алек Болдуин плачет после произошедшего. Он позже написал, что случившееся его просто шокировало и он не может подобрать слов. Болдуин пообещал оказать помощь семье погибшего оператора. Артист сотрудничает со следствием, пока ему не предъявили обвинения.