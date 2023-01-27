Знаменитости 27 января 2023, 23:39 Премия «Золотой орел» определила победителей ТАСС: Иван Янковский и Ирина Старшенбаум получили премию «Золотой орел» за лучшие роли РИА «Новости»

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Победителями премии «Золотой орел» за лучшие роли в кино стали Иван Янковский и Ирина Старшенбаум. Церемония награждения прошла на киностудии «Мосфильм», подробности сообщил ТАСС.

Янковский получил премию за лучшую роль мужского плана в картине «Чемпион мира», Старшенбаум удостоилась победы в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Здоровый человек».

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«Я не буду лукавить и врать, что это была, наверное, одна из сложнейших ролей, которых я играл. <…> Это было дико больно, но в то же время это дало мне дикий стержень сейчас стоять на этой сцене», — заявил со сцены Янковский.

«Золотого орла» за лучшую женскую роль второго плана получила Дарья Балабанова. Актриса сыграла в драме Петра Тодоровского «Здоровый человек». За лучшую мужскую роль второго плана наградили Евгения Миронова за роль в картине «Сердце пармы». Артист признал, что с удовольствием играл исторического персонажа — он сыграл крестителя Иону, священника, причисленного к лику святых.