Знаменитости 29 декабря 2022, 18:59 Премьера шоу фигуриста Плющенко «Снегурочка» состоялась в Москве Евгений Плющенко не смог принять участие в премьере своего шоу «Снегурочка» из-за болезни

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Премьера сказочного шоу «Снегурочка» состоялось в Москве. Однако создатель программы, олимпийский чемпион Евгений Плющенко не смог посетить мероприятие. Сайт kp.ru рассказал, с чем связано отсутсвие фигуриста на первом спектакле, а также о том, как прошла «Снегурочка».

Евгений Плющенко заболел прямо перед премьерой. Однако, как рассказала его супруга Яна Рудковская, он должен прийти в себя и выступить на льду уже 2 января.

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«У Жени грипп, температура 39,5, но врачи говорят, что к моему дню рождения, 2 января он выйдет на лед, откатает „Снегурочку“. И мы вместе с многотысячной ареной отметим мой день рождения и нашу премьеру», — отметила знаменитость.

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Многих зрителей поразила сложнейшая программа. Неудивительно, ведь в постановке шоу приняли участие такие звезды отечественного фигурного катания, как Александра Трусова, Марк Кондратюк и другие знаменитые артисты. На сцене можно увидеть в том числе балетные элементы — данный прием является главной фишкой постановок Евгения Плющенко.