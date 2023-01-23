Знаменитости 23 января 2023, 15:51 «Прекрасный профессионал»: режиссер Грачев поздравил телеведущую Шелест с днем рождения

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Режиссер кино и телевидения, сценарист Дмитрий Грачев в разговоре с РИА ФАН поделился впечатлениями от совместной работы с телеведущей и актрисой Ольгой Шелест, а также поздравил ее с днем рождения.

По его словам, Ольга — профессионал своего дела. Во время съемок кинокартины «Невеста любой ценой» она продемонстрировала блестящую работу.

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«Ольга прекрасный профессионал и партнер для Павла Воли, и для всей [съемочной] группы», — сказал Грачев.

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Он также добавил, что ее кандидатуру утвердили на роль в фильме практически сразу.

Ольга Шелест снялась в таких фильмах, как «Смурфики: Затерянная деревня», «Ледниковый период: Столкновение неизбежно».

В понедельник, 23 января, актрисе и телеведущей исполнилось 46 лет.