«Прекрасное единение отца, сына, природы». Подписчикам Чадова понравилось видео с его подросшим сыном

Актер Алексей Чадов в Instagram поделился видео, на котором он вместе со своим подросшим сыном Федором гуляет среди цветущих деревьев и наслаждается хорошей погодой. Об этом сообщили «Дни.ру».

Подписчики артиста позитивно отреагировали на видео, оставив ряд эмоциональных комментариев. «Ой, какие вы классные ребята! Обожаем вас», — признались одни. «Прекрасное единение отца, сына, природы», — заметили другие. «Алексей и тебе солнечный привет. Как же красиво, когда все цветет», — написали третьи.

Отмечается, что 7 июня Федору исполнится семь лет. Его матерью является актриса Агния Дитковските, на которой Чадов был женат несколько лет.