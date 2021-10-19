Преюдиция против СМИ. Максакова рассказала о новом иске бизнесмена Тюрина

Оперная певица Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин подал на нее в суд, пытаясь доказать, что сведения о его статусе «вора в законе» порочат его репутацию. Об этом Максакова рассказала «360».

По словам Максаковой, Тюрин привлек в качестве ответчика ООО «Советник» и ее саму в качестве соответчицы. Иск подан в Замоскворецкий суд Москвы.

«Пытается доказать, что сведения о том, что он является „вором в законе“ и лидером Братской ОПГ, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Тут следует отметить, что до 2019 года, пока не было ужесточения законодательства по поводу занятия высшего положения в преступной иерархии, Тюрин не стеснялся этого титула», — рассказала певица.

Максакова предположила, что бизнес-процессы, которые теперь не может полноценно вести Тюрин, он наладил только благодаря криминальным клише.

«Безусловно, это открывает некий ящик Пандоры. Получив подобный прецедент, он это использует в качестве преюдиции для дальнейших исков против СМИ, которые ранее называли его вором в законе», — предупредила оперная дива.

Это уже не первая попытка Тюрина. Бизнесмен ранее уже пытался добиться того же, когда подавал в суд против издания «Росбалт» (признано иностранным агентом в РФ). Но впоследствии он был вынужден отозвать иск.

«Он ставил перед собой задачу не столько сказочно обогатиться за наш с вами счет — потому что мне он, например, пытается предъявить пять миллионов рублей. Основной задачей является возможное уклонение от ответственности в случае, если ему будет предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии», — сказала Максакова.

Заседание, которое должно было пройти накануне, отложили. Представитель истца подала новый иск против Максаковой. Теперь ей предстоит явиться в суд 25 октября.

«Вся эта ситуация напоминает комедию абсурда. То, что мы о нем знаем, и что он сам о себе 20 лет говорит, теперь он еще хочет любое упоминание о известных нам фактах в прошлом делать для нас очень убыточным. Давайте не позволим ему попирать свободу слова и законодательства!» — сказала Максакова.