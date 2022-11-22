Эксклюзив 22 ноября 2022, 03:19 «Представлял стадион со зрителями». Элвин Грей вспомнил, как начинал заниматься музыкой Певец Элвин Грей: стать популярным музыкантом помогла поддержка родителей с самого детства

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Популярный певец Элвин Грей вспомнил о своих первых шагах в музыке. В интервью программе «Тет-а-тет с Марусей» он также рассказал Марусе Михейчик, как завоевал любовь зрителей и популярность.

Радик Юльякшин, известный как «башкирский Джастин Бибер» под сценическим псевдонимом Элвин Грей, родился в семье простых рабочих. Мама работала штукатуром-маляром, отец был плотником. С самого детства Элвина всегда тянуло к пению, поэтому он начал изучать по книгам и Сети, как писать музыку и песни на башкирском и русском языках.

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«Родители взяли компьютер в кредит, я начал самостоятельно все изучать. Покупал компакт-диски и многое другое. И вот так как-то все и получилось. Получается, что я самоучка», — поделился артист.

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Сейчас Элвин благодарен своим родителям за то, что они не стали много лет назад препятствовать его музыкальным увлечениям, а, наоборот, очень сильно поддерживали.

«Мне никогда не говорили, что нужно стать юристом или еще кем-то. Я настолько сильно увлекся музыкой, что не мог оторваться, и мама с папой этой понимали. В своих детских мечтах я всегда представлял стадион со зрителями, в итоге, фантазии сбылись», — отметил музыкант.

Будучи учеником 10 класса Грей уже официально работал в музыкальной студии в Уфе, где он делал аранжировки. А после окончания школы Элвин решил переехать в Москву, куда его пригласили поработать.