Представительница Гагариной ответила на иск по «Кукушке»

Кормухина обвиняет коллегу в плагиате, считает, что Гагарина скопировала ее аранжировку. В то же время Николаева утверждает, что представляемая ей артистка ничьи авторские права не нарушала. Также она напомнила об отсутствии доказательств у стороны обвинения.

«Наша доверительница не нарушала никаких прав Кормухиной, иск не основан на каких-либо доказательствах, если говорить вкратце», — заявила Николаева.

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Судебное заседание по иску пройдет 18 декабря.

По заявлению Кормухиной, аранжировку «Кукушки» написал ее муж Алексей Белов в 2011 году. Позже она услышала песню со схожей аранжировкой Константина Меладзе в исполнении Гагариной. Кормухина обратилась к некоему эксперту, который сравнил две композиции. По его словам, песни оказались идентичны.

«Кукушка» — одна из самых известных песен Виктора Цоя. Она вошла в последний студийный альбом («Черный альбом») группы «Кино».