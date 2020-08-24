Представителю Овсиенко пришлось оправдываться за «исчезновение» певицы

Пресс-секретарь Татьяны Овсиенко Вячеслав развеял развеял слухи о «пропаже» певицы. Он заявил, что с артисткой все хорошо.

Вячеслав заявил газете «Вечерняя Москва», что на днях общался с певицей, с ней все нормально. Ее исчезновение из соцсетей он объяснил тем, что Овсиенко занята другими делами. Когда ограничения из-за коронавируса отменят, артистка представит публике «что-нибудь хорошее».

Также Вячеслав сообщил, что в скором времени (27 августа) Татьяна примет участие в съемках программы Максима Галкина. Выпуск посвятят 75-летию поэтессы Ларисы Рубальской.

Поклонники Овсиенко забили тревогу из-за того, что их любимая певица уже два месяца не давала о себе знать с помощью социальных сетей. Так, последний пост в Instagram артистка сделала 25 июня. В нем она опубликовала фрагмент из своего интервью, которое дала Борису Корчевникову. Фанаты спрашивали в комментариях, куда она пропала и когда будут новые песни. Однако ответа до сих пор не получили.

Татьяна Овсиенко —заслуженная артистка России. Она получила популярность еще в 1980-х когда выступала в составе группы «Мираж». Пик популярности певицы пришелся на 1990-е годы. Ее главные хиты — «Школьная пора», «За розовым морем», «Колечко».