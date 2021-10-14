Представителям Гаркалина не сообщали о выходе артиста из комы

Заразившийся коронавирусом актер Валерий Гаркалин по-прежнему находится в реанимации, заявила «360» представитель артиста Наталья Теплова. По ее словам, им не предоставляли данных о том, что он вышел из комы.

«Нам никакой информации не дают. Все так же. По поводу комы даже информацию не давали. Он в реанимации — это единственное, что нам говорили, а в каком он состоянии, нам не давали информацию», — сказала Теплова.

Данные о том, что Гаркалин находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения, сегодня опубликовала «Комсомольская правда» со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, ему стало лучше, но он еще не до конца пришел в сознание.

Гаркалин попал в больницу 2 октября после положительного результата теста на коронавирус и с поражением легких 25–50%. Помимо ковида, у него есть хронические проблемы с сердцем.

По словам Тепловой, несколько месяцев назад 67-летний актер сделал прививку от коронавируса. Она отметила, что он вел очень активный образ жизни, поэтому мог заразиться и на съемках, и на гастролях, и в институте.