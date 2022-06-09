Представителя Херд возмутила видеоблагодарность Деппа своим фанатам

После суда со своей бывшей супругой Эмбер Херд знаменитый актер Джонни Депп завел TikTok-аккаунт, а после опубликовал там первое видео. Оно содержало благодарность фанатам, которые поддерживали его во время разбирательств. Однако сторона, представлявшая актрису на суде, осудила такой поступок. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на People.

Представителю актрисы данный видеоролик показался возмутительным. По его словам, исход суда притеснил права женщин. А с помощью видео Депп лишь ухудшил ситуацию.

«Пока Джонни Депп говорит, что он „движется вперед“, права женщин отступают назад. Что говорит суд жертвам домашнего насилия — бойтесь защищать себя и высказываться», — заявил представитель Херд.

Стоит отметить, что Депп одержал победу в суде. Суд подтвердил, что актриса оклеветала бывшего супруга, унизив тем самым его честь и достоинство. Херд обвиняла актера в насилии, что крайне негативно сказалось на его творческой карьере.