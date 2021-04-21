Представители Верки Сердючки рассказали о состоянии здоровья артиста

Менеджеры артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, опровергли сообщения о его серьезных проблемах со здоровьем. Представители артиста рассказали о состоянии Сердючки в Instagrаm.

«Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном», — сообщил менеджмент артиста.

Представители Данилко заявили, что сейчас исполнитель «налаживает циркадные ритмы».

«Все остальное — норм», — заверили менеджеры.

О серьезных проблемах Сердючки со здоровьем ранее сообщил ее продюсер Юрий Никитин. В эфире одного из украинских телешоу он заявил, что над выздоровлением звезды трудится целая команда специалистов со всей Европы. Он отметил, что с 2007 года Данилко переживал глубокую депрессию, поэтому долгое время не мог заниматься творчеством и выступать. Однако позже Никитин опроверг собственные слова, заявив, что они были вырваны из контекста. Продюсер заверил, что у Данилко «прекрасное состояние здоровья», никаких серьезных проблем уже нет и артист готовится к работе.