Представители Ефремова больше не будут предлагать близким погибшего деньги

Представители Михаила Ефремова перестанут предлагать семье Сергея Захарова деньги. Такое решение они приняли из-за недопонимания среди близких погибшего и их представителя.

«Я уже встречался с братом [погибшего], он мне показался разумным человеком, который готов к конструктивному диалогу. Но потом появляется представитель потерпевших и заявляет, что они не готовы брать деньги. И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего», — сказал ТАСС адвокат актера Эльман Пашаев.

В то же время адвокат заявил, что их прежнее предложение остается в силе, так что они смогут им воспользоваться. В противном случае размер компенсации определит суд.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер вылетел на встречку и въехал в фургон Сергея Захарова. От полученных травм мужчина умер в больнице.

По поводу компенсации ходят противоречивые слухи. Есть информация, что стороны договорились о трех миллионах рублей. Но представитель потерпевших Александр Добровинский сказал, что они не примут никаких денежных компенсаций.

Пашаев ранее объявил, что среди близких Захарова происходит семейная борьба ради того, чтобы заработать.