Представители Дробыша прокомментировали иск Самбурской к продюссеру

Представители продюсера Виктора Дробыша заявили, что узнали об иске певицы недавно из Телеграм-канала.

«Мы это никак не сможем прокомментировать. Узнали несколько минут назад из Телеграм-канала. Больше никакой информации у нас нет. Возможно, появится чуть позже», — поделились представители Дробыша.

Напомним, около четырех лет Виктор Дробыш занимался продвижением Настасьи Самбурской на российской эстраде. В итоге артистка сочла, что сотрудничество не принесло должного эффекта. В связи с этим исполнительница подала в суд на «Национальную музыкальную корпорацию» продюсера. Она потребовала договор расторгнуть и отдать все ее песни без компенсации.

Ранее Самбурская и Дробыш стали героями похожего скандала — поэтесса Анастасия Рыбачук обвинила их в краже стихотворения для ироничной композиции «Старая» и подала на них в суд.